Camikebir Mahallesinde yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Dilsiz, hayatını kaybetti.

Dilsiz'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Çarşı Camisine getirildi.

Burada cenaze namazı kılınan Dilsiz'in naaşı Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Gözyaşı döken eşi Faden Dilsiz, "Ben seni Türk bayraklarıyla karşıladım. Türk bayraklarıyla uğurluyorum. Bu Türk bayrağı hep yanımda kalacak. Bayrağımız hep yükseklerde olsun, hiçbir zaman inmesin." ifadelerini kullandı.

Törene, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt da katıldı.