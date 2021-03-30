Vali Çiftçi, merkeze bağlı Eskiekin köyü ağaçlandırma alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Sığınmacı çocuklarla sohbet eden ve fidan diken Çiftçi, gazetecilere, Orman Haftası boyunca kentte 40 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Çiftçi, "2002-2021 yılları arasında ilimizde Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından 46 bin 775 hektar alanda yaklaşık 39 milyon fidan dikildi. 450 bin hektar ormanlık alana sahip ilimizin yaklaşık yüzde 37'si oranında ormanlık alan var ki bu da kabul edilebilir standartların üzerinde orman varlığına sahip olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Orman Haftası'nda fidan dikmenin yanı sıra çocuklarda ağaç ve orman bilinci oluşturmanın hedeflendiğini dile getiren Çiftçi, "Bugün yaptığımız etkinliğin gayesi hem fidan dikmek, hem de fidan bilinci aşılamak. Bugün burada Irak'tan gelen mülteci ailelerin çocukları da var. Onlar da fidan dikip orman oluşumuna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla çocuklarda ağaç, orman sevgisini kökleştirmek istiyoruz. Bu dünya, bu ülke, bu iklim bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza aktaracağımız emanettir." diye konuştu.