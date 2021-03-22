Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlüklerince "şok uygulama" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamada 25 bin 568 kişi, 4 bin 375 araç ve 796 iş yeri kontrol edildi, aranan 52 kişi yakalandı.

88 kişiye 59 bin 294 lira cezanın kesildiği uygulamada 12 kişiye adli, 24 araca da 38 bin 365 lira cezai işlem gerçekleştirildi, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 14 delici/kesici alet, 3,32 gram esrar, 190,57 gram sentetik uyuşturucu ve 168 sentetik ecza hap ele geçirildi.