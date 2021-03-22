Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evinde uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, A.N.B'nin adresinde yaptığı aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 48 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye, nüfus cüzdanının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, "resmi belgede sahtecilik ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından adli işlem yapıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.