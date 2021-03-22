Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cırtıman Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Yeter'i evinde ziyaret etti.

Ekipler, Yeter ve 5 yaşındaki kardeşi Cebrail Eymen'e jandarma üniforması ile Türk bayrağı hediye etti.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Yeter, daha sonra ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.