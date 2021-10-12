Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Atakum ilçesi Yenimahalle bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron ile paketler halinde 610 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Kaçakçılık
Son Haberler
- 18:10
- 18:01
- 18:06
- 17:51
- 17:51
Sıradaki Haber
New York borsası yükselişle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz