İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Atakum ilçesi Yenimahalle bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron ile paketler halinde 610 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.