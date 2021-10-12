Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 20 kişiyi kaçırdı
[Grafik: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde köye saldıran ayrılıkçı grup 20 kişiyi kaçırdı.
Kuzey-Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde bulunan Munguli köyüne "Mai Mai Kata Katanga" grubu üyeleri saldırı düzenledi.
İsyancı grup 7’si çocuk 20 kişiyi kaçırarak bölgeden uzaklaştı.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık fidye için insan kaçırıyor.
Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.
Etiketler: Afrika Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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