Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.
Görüntülerde, Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.
Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Omicron belirtileri nelerdir? Öksürük, boğaz ağrısı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz