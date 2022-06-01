Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 51 HU 965 plakalı saman yüklü tır, Adana-Niğde Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında devrildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen tır ve saman balyalarının yola savrulması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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