Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu.
Tokat’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Taşova ilçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası'nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı.
Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.
Etiketler: Tokat
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