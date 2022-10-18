Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salihli'de 670 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş Mahallesi'ndeki bir ev ve depoya düzenlediği baskında 670 litre sahte içki ve damıtma düzeneği ele geçirildi.
S.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Manisa
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