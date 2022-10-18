Milli sporcu, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne yapımı tamamlanan 3 heykelin batırılması etkinliğine katıldı.

Güvercin Koyu'nda bir teknede düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'in temiz doğası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önemli bir turistik potansiyeli barındırdığına anlatarak, "Temiz çevre, temiz dünya ve renkliliği olan sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla bugün Güvercin Koyu'nda heykelleri, mavi sularla buluşturuyoruz. Orada resifler de var. Bütün deniz canlıları da orada güçlenerek devamlılığı sağlayacak. Bu çalışma, turizm için de bir seçenek ve yeni bir adım olacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da tüm dalış tutkunlarını denizin altındaki zenginlikleri görmeye davet etti.

Konuşmaların ardından 3 heykel, 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi.

Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu Şahika Ercümen, "Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İda'dan Roma'ya diyoruz. Heykellerin suyun altında çok daha cazibeli görüneceğinden eminim" dedi.

Ercümen, Kuzey Mavi Dalış Okulu üyelerinin eşliğinde galeriye dalış gerçekleştirdi.