İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 ayrı suçtan aranan T.Y'nin kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Yalı Mahallesi'nde bir lokantada olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla T.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.