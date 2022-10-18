Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da 24 suçtan aranan zanlı lokantada yakalandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 24 suçtan arandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 ayrı suçtan aranan T.Y'nin kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Yalı Mahallesi'nde bir lokantada olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla T.Y'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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