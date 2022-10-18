Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti esnasında yaralı bir atmaca buldu.

Koruma altına alınan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.