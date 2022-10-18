Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilde, gümrük kaçağı 147 elektronik nargile ile 150 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir otomobili durdurdu.
Araçta, gümrük kaçağı 147 elektronik nargile ile 150 paket sigara bulundu.
Sürücü M.M. ile araçtaki A.K.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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