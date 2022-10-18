Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki "Sonsuzluk Merdiveni"nde kazılar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden kazılarda, 450 basamak ve merdiven uzantısı düzlükten oluşan yarım kilometrelik alan gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çerçevesinde, merdivenli yapı üzerinde çeşitli mezar odalarına ulaşıldı.

Antik kentin yerleşim yeri kısmından başlayan merdivenli yapı, dağın üzerine kadar uzadı. Buradan kuzeybatı yönüne ilerleyen merdivenli yapının sonu gelmedi.

Yapılan kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağı ve sonunda ne tür bir yapıyla karşılaşılacağı merak ediliyor.

"Merdivenin nereye gideceğini kestiremiyoruz"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, merdivenin nereye kadar uzayacağını kestiremediklerini anlatarak, "2009 yılında yapmış olduğumuz kazılarda merdivenli basamağın yaklaşık 50 metresini ortaya çıkarmıştık. 2019 yılında tekrar bu merdivenli kısımda kazılara başladık. 2022 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 500 metre olarak açığa çıkardık ve 450 basamak ortaya çıktı. Merdivenin belli kısımları birer metre, belli kısımları düz şekilde gidiyor. Bu mezarlık alanda ise yine önemli kişilere ait oda mezarları ortaya çıktı. Devam eden kazılarda, bu merdivenin nereye gideceğini hala kestiremiyoruz" dedi.