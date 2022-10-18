Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi. Kadına hafif ticari aracın çarptığı belirlendi.
Erbeyli Mahallesi'nde Aydın-İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.
Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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