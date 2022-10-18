İlçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde yaşayanlar her yıl geleneksel yöntemlerle elma pekmezi yapıyor. Köylüler topladıkları elmaları birçok işlemden geçirerek pekmez haline getiriyor.

Geleneksel yöntemlerle atalarından gelen kültürü yaşatan Oba köyü sakinleri pekmezin, kansızlık, bronşit, grip başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyor.

Köyün kadınları tarafından imece usulü olarak yapılan elma pekmezinin hazırlanışını anlatan Göksel Kaya, "Elmalar iyice yıkanır, daha sonra elmaların üzerinde olan çürükleri bıçak yardımıyla seçeriz. Sonra pişmesi için kazanlara koyarız bir müddet ateşte iyice pişer. Daha sonra yine geleneksel olan el yapımı malzemelerle kaynamış elmaları süzme işleminde geçiriyoruz. Daha sonra tekrar kaynatarak pekmez kıvamına gelmesini sağlıyoruz" dedi.