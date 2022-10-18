Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06:31’de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.