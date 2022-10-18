Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir ihbar yok
Elazığ Valiliği, kentte meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06:31’de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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