Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 13 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulandı.
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