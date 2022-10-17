Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Şırnak'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen İ.D. ve R.D. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Şırnak İş Kazaları
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