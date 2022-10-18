Tekin Mahalle Muhtarı Serdar Korkut, mahalle kenarından geçen Naipli Çayı'ndan son aylarda kötü koku geldiğini söyledi.

Çevredeki fabrikaların atık sularını çaya akıttığından şüphelendiklerini anlatan Korkut, "Bizim mahalle gece gündüz bu kokunun altında. Burada eskiden balık tutuluyordu. Şimdi canlı yaşamıyor. Hastalığa davetiye çıkarıyor burası. Su, mahallenin içinde köprünün altından geçiyor. Bu kokuyu gelip duymamak mümkün değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Korkut da çayda eskiden balıkçılıkla geçimini sağlayanların bulunduğunu, bugün ise kirlilik nedeniyle yanında durulamaz hale geldiğini, kirlilik ve kötü kokunun nedeninin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.