Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[İHA (Arşiv)]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Kocaeli 'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, dün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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