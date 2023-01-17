Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, ilçenin, Türkiye nüfusunun yarısına 2,5 saatlik mesafede bulunduğunu, özellikle hafta sonu günübirlik tur yoğunluğu oluştuğunu anlattı.



Osmanlı'dan kalan tarihi dokunun korunduğunu aktaran Çankaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle son 1 yılda 13 ev turizme kazandırıldı. Bakanlığa yaptığımız başvuru kabul edilirse Erenler Sokağı'ndaki tescilli evlerin de tamamı restore edilecek" dedi.





Çankaya, tarihi evleri restore ettirmek isteyenlerin başvurularının Bakanlık ile yürütülen çalışma kapsamında değerlendirildiğini belirterek, "Akşemseddin Hazretleri Türbesi etrafındaki evlerin restorasyonu yapılmıştı. Biz de tarihi Arasta Çarşısı restorasyonuna başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir kısmı daha yapıldı. Bu yıl programa alınırsa Arasta Çarşısı olarak bilinen Ankara Caddesi'nin tamamını restore etmek istiyoruz" diye konuştu.Yapılan devremülk inşaatları ile de yabancı turist sayısının artacağını düşündüklerine değinen Çankaya, şunları kaydetti: Göynük, tarihi, coğrafyası, kültürüyle çok önemli merkez. Yabancı turizme daha açılamadık ama etrafımızdaki devremülkler aktif hale geldiği zaman 2023'te daha aktif olacağız. Ankara, İstanbul ve Bursa'nın tam ortasında olması dolayısıyla Türkiye nüfusunun yarısının 2,5 saatte ulaşabileceği konumda olduğumuz için günübirlik turizmde hafta sonu oldukça yoğunuz.