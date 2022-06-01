Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, araştırmada, 2021 İSO ilk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'ne, üretimden net satış miktarına göre Sakarya'dan giren 37 firmadan, 2020 araştırmasıyla kıyaslandığında biri ilk kez girme, 11 firma da sıralamasını yükseltme başarısı gösterdi.

Listedeki 37 firmadan SATSO adıyla kayıtlı 7 firma, diğer illerdeki odalara kayıtlı ve SATSO'da şube üye olarak yer alan 28 firma ile Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 2 firma yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın, üretimi benimsemiş, gelişimin temel anahtarının üretim olduğu bilincine ulaşmış bir şehir olduğunu vurguladı.

Altuğ, her geçen gün artan sanayi ve ticaret yatırımları ile şehrin geleceğe sağlam temellerde ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Bugün ilk 500 listesine giren firmalarımız başta olmak üzere üreten tüm sanayicilerimiz ülkemiz ekonomisine katkıları ile ekonominin kahramanlarıdırlar. Küçük bir iğneden büyük gemilere tüm üretici sanayicilerimiz büyük bir özveriyle işlerini gerçekleştiriyorlar. Sorunlara ve istenmeyen problemlere üreterek cevap veriyorlar. Bu üretim azmiyle şehrimizin ve ülkemizin çok güzel yerlere geleceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.