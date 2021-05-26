Olay, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Bekir A. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince, sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

