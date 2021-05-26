Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Bekir A. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince, sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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