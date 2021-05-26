Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobile saldırı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta, otomobilde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.
Birlik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile ateş açıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan otomobildeki Ferdi G. ve Sercan K., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sercan K. hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Ferdi G.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerinden kaçan şüpheli A.K. ise gözaltına alındı.
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