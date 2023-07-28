Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı

D-100 kara yolu Hendek kesiminde M.C.Y. idaresindeki otomobildekiler ile H.Y. yönetimindeki otomobilde bulunanlar arasında trafikte sözlü tartışma çıktı.
Yol üzerindeki trafik ışıklarında otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inenler, diğer aracın camını kırdı, içindeki kişileri darbetti.
Saldıranlardan kaçarak kurtulan kişiler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, zanlılar G.K, S.Y, İ.Y. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.