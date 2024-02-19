Sakarya'da sağlıkçılardan Gazze için "sessiz" yürüyüş

Adapazarı ilçesindeki Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Osman Salih Toprak, İsrail'in yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Toprak, dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşananlardan bahseden Toprak, "Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri, hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları; elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor." diye konuştu.

Toprak, hekimler ve sağlık çalışanları olarak bütün meslektaşlarına ve halka "boykot" çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Filistin yararına olacak bütün adımları desteklerini kaydeden Toprak, "Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği gücümüz yettiğince vermeye hazırız. 14. haftasında toplandığımız Sessiz Yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.