Tahir Büyükakın: Kentsel yenilenmeye liderlik edeceğiz

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Yeni Yüzyıl Yeni Kocaeli" temalı proje tanıtım toplantısında konuşan Büyükakın, projelerin, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla biriktirilen ortak aklın ürünü olduğunu söyledi.

Günü kurtarmaya yönelik kısa değil orta ve uzun vadeli stratejik yaklaşımlarla çalışma yaptıklarına değinen Büyükakın, küreselden yerele ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, jeopolitik ve birçok alanda meselelere dair riskleri, tehditleri ve fırsatları analiz eden proaktif yaklaşım sergilediklerini belirtti.

Büyükakın, projelerde, ekonomik kalkınma ve istihdamı desteklerken çevreyi, sürdürülebilirliği unutmayan, eğitimden kültüre, spordan sanata, estetiğe kadar tüm boyutlara nüfuz eden ve toplumun tüm katmanlarını ayrım yapmadan kapsayan bütüncül bakış açısı bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini inşa ve ihya etme vizyon ve irademiz var." ifadesini kullandı.

"Limanlar için 800 hektar büyüklüğünde lojistik köy kurulmalı"

Büyükakın, kentteki limanların yük elleçleme kapasitelerinin artırılması ve gemilerin evvel yüklerini hızlıca boşaltarak ayrılmasını sağlayacak raylı sistem ağının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Denize dolgu yapmadan elleçleme kapasitesini artırmak için ilk mastır planda 150 hektar büyüklüğünde lojistik köy kurulması gerektiğini planladıklarını aktaran Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanlarıyla yapılan çalışmalarda, bu alanın 800 hektar olması gerektiğine karar kıldıklarını dile getirdi.

Büyükakın, bu çalışmanın hem elleçleme kapasitesini artıracağını hem de "Kocaeli'yi kamyonların altında ezilmekten kurtaracağına" dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"800 hektar büyüklüğünde bir lojistik köy kurulmalı bu kente. Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantısı olacak, Sevindikli Kavşağı, Dilovası Kavşağı, köprüye giden yolumuz… Tüm bağlantılar var. Burada ne olacak? Serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgeleri de içinde olacak şekilde çalışma. Aynı zamanda depolar, antrepolar, büyük market zincirlerinin antrepoları gibi alanlar da olacak. Eğer bu yapılırsa, Kocaeli önümüzdeki süreçte hem sürdürülebilirlik açısından hem trafik açısından hem de emisyon değerleri açısından çok rahatlamış olacak."

Kentsel yenilenmede tarihi dokuya uygun ve rıza esaslı çalışma modeli

Kentsel yenilenme projesinde şehrin ekonomik, kültürel ve tarihi dokusuna uygun süreç yürütülmesinin ve rıza esaslı çalışmanın önemine değinen Büyükakın, seçilmeleri halinde ilk 1 yılda tüm fizibilite çalışmaları ve eylem planlarını tamamlayacaklarını söyledi.

Büyükakın, ikinci yılda rıza esaslı sözleşmelerin yapılacağını ve yenilenmenin etap etap başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"En acil dönüşmesi gereken noktalardan daha az acil olanlara doğru doğru sıralamayla... Yenilenme sürecine 10 yıl diyorum. 'Ya sen 5 yıllığına seçileceksin, niye 10 yıl diyorsun?' demeyin. Bu, kentin sahiplenmesi gereken bir şey. 10 yılda 25 bin bağımsız birim üretimine Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Konut öncülük edecek. Bu sayı artabilir mi, artabilir. İmar düzenlemeleri, proje destekleri ve diğer teşviklerle 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşümü için hamle yapacağız. Kent Konut'la kentsel yenilenmeye liderlik edeceğiz. 25 bin konut üretimiyle de bu alana destek olacağız."

Büyükakın, ulaşım, spor, eğitim, sanat, kültür, sosyal, altyapı, üstyapı ve çevrenin de aralarında bulunduğu çeşitli alanlardaki projelerini katılımcılara aktardı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile ilçe belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.