Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan tır, şarampole devrildi.
Kuzey Marmara bağlantı yolunda seyreden H.Y. idaresindeki dorse plakalı saman yüklü tır, kaygan yolun etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerinde sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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