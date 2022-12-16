Batman istikametinden Mardin istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç tarlaya uçtu.

Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile sağlık ve güvenlik güçleri güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.