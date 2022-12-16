Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gercüş’te otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Batman istikametinden Mardin istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç tarlaya uçtu.
Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile sağlık ve güvenlik güçleri güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Batman
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