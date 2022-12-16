Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde Ö.E'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Otomobildeki sürücü ile 4 yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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