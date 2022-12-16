Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 6 hırsızlık zanlısı 2 bin 788 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son iki haftada Süleymanpaşa, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 2 otomobil ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki 323 güvenlik kamerasındaki 2 bin 788 saatlik görüntüyü izledi.
Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.C, O.K, A.E, E.D. ve T.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüpheli E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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