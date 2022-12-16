İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.R. ve B.Y.'nin iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 244 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler R.R. ve B.Y. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.