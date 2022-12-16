Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gümrük kaçağı 244 şişe içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 244 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.R. ve B.Y.'nin iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 244 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheliler R.R. ve B.Y. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne Kaçak İçki
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