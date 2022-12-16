Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 44 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dört katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan Hasan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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