Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta okulun bahçesine devrilen otomobildeki öğretmen yaralandı
[Fotograf: AA]
Fren yerine gaza basan öğretmenin kullandığı otomobil okulun bahçesine devrildi
Gülbahar Hatun Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Sena Şahin'in kullandığı otomobil, okul kapısının yanındaki demir korkuluğa çarparak bahçeye devrildi ve park halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Şahin, araçtan öğretmen arkadaşları tarafından çıkarıldı. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
Sıradaki Haber
PKK'nın eğittiği yabancı uyruklu şüpheli Kırşehir'de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz