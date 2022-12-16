Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aranan 26 hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 26 kişi cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-13 Aralık arasında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı, hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarından hakların kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 26 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir
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