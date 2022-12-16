Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
PKK'nın eğittiği yabancı uyruklu şüpheli Kırşehir'de yakalandı
[Fotograf: İHA]
Terör örgütü PKK/YPG kamplarında silahlı eğitim alan yabancı uyruklu şüpheli, Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan M.H.'nin Kırşehir'de olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şahsın Akpınar ilçesinde ilçesinde olduğu belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.H., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kırşehir PKK/YPG Terörle Mücadele
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