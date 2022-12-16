İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, okulda gerçekleştirilen etkinlikte milli uydu Rasat, uçan milli araba Cezeri, milli tank Altay ve milli üretim şirketi Havelsan tanıtıldı.

Farklı yörelere has yiyecek ve ürünler ile öğrencilerin yaptıkları kumbara ve paketlerin sergilendiği etkinlikte, tuz seramiğinden hazırlanan meyve ve sebzelerin yer aldığı pazar kuruldu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, amaçlarının okul öncesinden başlayarak yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını sağlama, tutumlu olma ve yerli malı kullanımının önemini vurgulamak olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yerli üretimin ülke ekonomisine katkılarını, minik öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak anlattığını ve çocukların eğlenirken öğrenmenin tadına vardığını aktaran Gür, okulun yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Burcu Tanyürek de bu haftayı anlamlı ve çocukların katılımıyla kutlamak, haftanın öneminden bahsetmek için çocuklardan tuz seramiğinden meyve ve sebzeler yapmalarını istediklerini ifade etti.

Çocukların bu çalışmayı ebeveynlerinin desteğiyle yaptığını kaydeden Tanyürek, "Bu sebze ve meyvelerden hep birlikte bir pazar kuruldu. Çocuklar bu pazardan alışveriş yaptılar. Ayrıca velilerimizden, öğretmenlerimizden farklı illere ait yöresel kıyafetler, farklı yörelere ait eşyalar ve yiyecekler istedik. Bu ürünler 'Seksen Bir İliz Hepimiz Biriz' başlığı altında sergimizde yerini aldı. Çocuklarımız, yaptıkları kumbaraları ve yerli üretim barkodu içeren paketleri de sergilediler." diye konuştu.

Etkinliğe, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.