Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce’de, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 13 olan okul öncesi eğitim kurumunu hizmete açarak, ana okul sayısını 58’e yükseltti. 2016 yılında 5 bin 555 olan okul öncesi öğrenci sayısı ise 2022 yılında 10 bin 68 oldu.

Okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde, Düzce genelinde okula kayıtlı olmayan, öncelikle bir sonraki eğitim öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak olan ve öğrenci alınacak çevrede ikamet eden çocuklar; okul müdürleri tarafından tek tek değerlendirildi, aile ziyaretleri gerçekleştirildi ve alan taraması çalışmaları yapıldı.

2022 yılı Yatırım Programında yer alan 3’ü özel eğitim anaokulu olmak üzere Düzce genelinde toplam 18 anaokulunun yapım çalışmaları da tamamlandığında, hedef okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 50'ye çıkarma olduğunu açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu hedeflere de yaklaştı. 3 yaşta yüzde 20, 4 yaşta yüzde 50’ye ulaşılırken 5 yaşta ise yüzde 96’ya kadar ulaşıldı.