Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da Gönle Dokunan Sözler Sergisi açıldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Gönle Dokunan Sözler Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Fuaye alanında gerçekleştirilen açılışa Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Karaman, Mevlana'nın insanlara öğüt veren sözlerinin yer aldığı sergide, eserleri inceleyerek, Mevlana'yı anlamanın önemine vurgu yaptı.
Etiketler: Karaman
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