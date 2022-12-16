Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de seyir halindeki otomobil yandı
Kayseri'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde Rıfat G'nin kullandığı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Aracı durdurarak inen sürücü, elinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Rıfat G, kontağı açtığı sırada duman gördüğünü, gaz pedalına basınca da aracın bir anda alev aldığını anlattı.
Etiketler: Kayseri
Son Haberler
- 10:30
- 10:25
- 10:27
- 10:18
- 10:17
Sıradaki Haber
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı bugün açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz