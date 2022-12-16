Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevzat Açıkgöz idaresindeki otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı'nda, Orhan Osman Demir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Nevzat Açıkgöz ile aracındaki Özcan Açıkgöz yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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