Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ören Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 63 litre etil alkol, 72 litre el yapımı rakı, anason kiti ve aroması ile 29 plastik alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.
Şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Kaçak İçki
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