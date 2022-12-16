K. A. idaresindeki otomobil ile G. D'nin kullandığı hafif ticari araç, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, efüjdeki sinyalizasyon direğini devirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.