Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı
Çorum’da otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
H.Ç. idaresindeki otomobil, Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.E. ve M.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.E. ve M.A, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından araçla olay yerinden kaçmaya çalışan araç sürücüsü ile yabancı uyruklu arkadaşı A.S.R., çevredekiler tarafından durduruldu.
Alkollü oldukları değerlendirilen sürücü ve arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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