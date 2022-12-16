Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 5 bin 203 çift taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana'da çeşitli markalara ait 5 bin 203 çift taklit ayakkabı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, taklit ürünlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir mağaza ve depoda farklı markalara ait taklit ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Bu adreslere baskın yapan ekipler, 5 bin 203 çift taklit ayakkabı ele geçirdi.
Taklit ayakkabılarla ilgili şüpheli A.B. hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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