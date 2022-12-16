Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de 52 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Eskişehir'de, jandarmanın baskın yaptığı evde 52 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan aroma kitleri ile kaçak sigaralar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapıldı.
Aramalarda; evde üretildiği belirlenen 52 litre sahte içki, 24 aroma kiti, kaçak tütünle doldurulmuş ve satışa hazırlanmış 940 sigara ve 5 sigara sarma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi olan şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Eskişehir
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