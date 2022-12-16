İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapıldı.

Aramalarda; evde üretildiği belirlenen 52 litre sahte içki, 24 aroma kiti, kaçak tütünle doldurulmuş ve satışa hazırlanmış 940 sigara ve 5 sigara sarma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi olan şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.