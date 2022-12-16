Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kuzey Marmara bağlantı yolunda seyreden H.Y. idaresindeki saman yüklü tır, kaygan yolun etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerinde sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Sakarya
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